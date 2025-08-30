SANTA HAT मूल्य (SANTAHAT)
SANTA HAT (SANTAHAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SANTAHAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SANTAHAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01402674 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SANTAHAT में +11.47%, 24 घंटों में -5.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SANTA HAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 340.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SANTAHAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.55M है, कुल आपूर्ति 997553394.429154 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 340.16K है.
आज के दिन के दौरान, SANTA HAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SANTA HAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SANTA HAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SANTA HAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.55%
|30 दिन
|$ 0
|+338.08%
|60 दिन
|$ 0
|+526.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.
