SANTA मूल्य (SANTA)
+0.93%
-2.79%
+35.11%
+35.11%
SANTA (SANTA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SANTA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SANTA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.006534 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SANTA में +0.93%, 24 घंटों में -2.79%, तथा पिछले 7 दिनों में +35.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SANTA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 226.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SANTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.11M है, कुल आपूर्ति 998105386.081827 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 226.78K है.
आज के दिन के दौरान, SANTA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SANTA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SANTA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SANTA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.79%
|30 दिन
|$ 0
|+167.32%
|60 दिन
|$ 0
|+183.34%
|90 दिन
|$ 0
|--
The $SANTA memecoin captures the essence of holiday cheer and nostalgia, embodying the magic of the season in the crypto space. Inspired by the spirit of giving, $SANTA brings joy to its holders through fun community events, surprise token drops, and festive memes. Designed to be more than just a token, $SANTA represents the values of generosity, creativity, and unity, encouraging its community to spread holiday vibes throughout the year. With a friendly, approachable vibe, it’s a coin that reminds everyone to believe in the magic of Santa Claus, whether it’s December or July. Beyond the festivities, $SANTA leverages its playful branding to stand out in the crowded memecoin market. The project combines humor with innovation, offering unique features like NFT collectibles of iconic holiday characters and gamified experiences that bring the community closer together. Whether you’re a seasoned trader or a crypto newbie, $SANTA invites you to join the holiday fun and share in the excitement of a coin built on the ideals of joy and togetherness. It’s not just a memecoin; it’s a celebration wrapped in crypto form.
