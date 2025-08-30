Sanin मूल्य (SANIN)
Sanin (SANIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SANIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SANIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SANIN में --, 24 घंटों में -2.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sanin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SANIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.82K है.
आज के दिन के दौरान, Sanin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sanin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sanin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sanin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.59%
|30 दिन
|$ 0
|+9.59%
|60 दिन
|$ 0
|+73.23%
|90 दिन
|$ 0
|--
As Shiba Inu unveils the Shibarium blockchain, it is our duty to continue Ryoshi's legacy with a decentralized token made by the people for the people. $SHIBA was an experiment, $SANIN is an experiment. When you fail, You see the mistakes and try to create the best. A heartwarming photo of two Sanin Shiba Inu puppies pressing their heads together as they run has gone viral on Twitter, earning over 22,800 retweets and 92,600 likes. Taken by photographer Tetsuya Yutaka, the image reflects the growing popularity of this indigenous breed that once faced extinction. The Sanin Shiba-Inu Ikuseikai group, which has worked to preserve the breed since prewar years, is now receiving many inquiries about adopting Sanin Shiba Inu dogs.
