Sandclock (QUARTZ) मूल्य का लाइव चार्ट
Sandclock (QUARTZ) प्राइस की जानकारी (USD)

Sandclock (QUARTZ) रियल-टाइम प्राइस $0.0811 है. पिछले 24 घंटों में, QUARTZ ने $ 0.081073 के कम और $ 0.081115 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QUARTZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 25.83 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.081073 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QUARTZ में +0.01%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sandclock (QUARTZ) मार्केट की जानकारी

$ 594.68K
$ 594.68K$ 594.68K

--
----

$ 8.11M
$ 8.11M$ 8.11M

7.33M
7.33M 7.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Sandclock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 594.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QUARTZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.33M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.11M है.

Sandclock (QUARTZ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Sandclock का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sandclock का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0077472315 था.
पिछले 60 दिनों में, Sandclock का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0115931557 था.
पिछले 90 दिनों में, Sandclock का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02765057592926274 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.00%
30 दिन$ -0.0077472315-9.55%
60 दिन$ -0.0115931557-14.29%
90 दिन$ -0.02765057592926274-25.42%

Sandclock (QUARTZ) क्या है

Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on.

QUARTZ लोकल करेंसी में

Sandclock (QUARTZ) टोकन का अर्थशास्त्र

Sandclock (QUARTZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QUARTZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Sandclock (QUARTZ) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Sandclock (QUARTZ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव QUARTZ प्राइस 0.0811 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
QUARTZ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
QUARTZ से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0811 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sandclock का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
QUARTZ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 594.68K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
QUARTZ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
QUARTZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.33M USD है.
QUARTZ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
QUARTZ ने 25.83 USD की ATH प्राइस हासिल की.
QUARTZ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
QUARTZ ने 0.081073 USD की ATL प्राइस देखी.
QUARTZ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
QUARTZ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या QUARTZ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष QUARTZ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए QUARTZ का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.