Sanctum Infinity लोगो

Sanctum Infinity मूल्य (INF)

गैर-सूचीबद्ध

1 INF से USD लाइव प्राइस:

$283.14
$283.14$283.14
-2.50%1D
mexc
USD
Sanctum Infinity (INF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:57:02 (UTC+8)

Sanctum Infinity (INF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 278.62
$ 278.62$ 278.62
24 घंटे में न्यूनतम
$ 294.8
$ 294.8$ 294.8
24 घंटे में उच्चतम

$ 278.62
$ 278.62$ 278.62

$ 294.8
$ 294.8$ 294.8

$ 363.89
$ 363.89$ 363.89

$ 8.97
$ 8.97$ 8.97

-0.42%

-2.70%

+15.68%

+15.68%

Sanctum Infinity (INF) रियल-टाइम प्राइस $282.65 है. पिछले 24 घंटों में, INF ने $ 278.62 के कम और $ 294.8 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 363.89 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 8.97 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INF में -0.42%, 24 घंटों में -2.70%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sanctum Infinity (INF) मार्केट की जानकारी

$ 61.86M
$ 61.86M$ 61.86M

--
----

$ 189.47M
$ 189.47M$ 189.47M

218.18K
218.18K 218.18K

668,264.0
668,264.0 668,264.0

Sanctum Infinity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INF की मार्केट में उपलब्ध राशि 218.18K है, कुल आपूर्ति 668264.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 189.47M है.

Sanctum Infinity (INF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Sanctum Infinity का USD में मूल्य बदलाव $ -7.8576905399761 था.
पिछले 30 दिनों में, Sanctum Infinity का USD में मूल्य बदलाव $ +51.2783630000 था.
पिछले 60 दिनों में, Sanctum Infinity का USD में मूल्य बदलाव $ +116.3226572150 था.
पिछले 90 दिनों में, Sanctum Infinity का USD में मूल्य बदलाव $ +76.13376032047364 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -7.8576905399761-2.70%
30 दिन$ +51.2783630000+18.14%
60 दिन$ +116.3226572150+41.15%
90 दिन$ +76.13376032047364+36.87%

Sanctum Infinity (INF) क्या है

Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.

Sanctum Infinity प्राइस का अनुमान (USD)

INF लोकल करेंसी में

Sanctum Infinity (INF) टोकन का अर्थशास्त्र

Sanctum Infinity (INF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. INF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Sanctum Infinity (INF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Sanctum Infinity (INF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव INF प्राइस 282.65 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
INF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
INF से USD की मौजूदा प्राइस $ 282.65 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sanctum Infinity का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
INF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.86M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
INF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
INF की मार्केट में उपलब्ध राशि 218.18K USD है.
INF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
INF ने 363.89 USD की ATH प्राइस हासिल की.
INF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
INF ने 8.97 USD की ATL प्राइस देखी.
INF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
INF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या INF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष INF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए INF का प्राइस का अनुमान देखें.
