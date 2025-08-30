Samurai Starter मूल्य (SAM)
-0.73%
-3.56%
-15.76%
-15.76%
Samurai Starter (SAM) रियल-टाइम प्राइस $0.00194726 है. पिछले 24 घंटों में, SAM ने $ 0.00193088 के कम और $ 0.00208277 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.053232 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00152788 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAM में -0.73%, 24 घंटों में -3.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Samurai Starter का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 196.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAM की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.54M है, कुल आपूर्ति 130000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 253.51K है.
आज के दिन के दौरान, Samurai Starter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Samurai Starter का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000316297 था.
पिछले 60 दिनों में, Samurai Starter का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001857084 था.
पिछले 90 दिनों में, Samurai Starter का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007855275561764794 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.56%
|30 दिन
|$ -0.0000316297
|-1.62%
|60 दिन
|$ +0.0001857084
|+9.54%
|90 दिन
|$ -0.0007855275561764794
|-28.74%
Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes.
Samurai Starter (SAM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SAM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
