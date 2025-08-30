SAM की अधिक जानकारी

SAM लोगो

SAM मूल्य (SAM)

गैर-सूचीबद्ध

1 SAM से USD लाइव प्राइस:

$0.00260832
$0.00260832$0.00260832
0.00%1D
mexc
USD
SAM (SAM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:30:35 (UTC+8)

SAM (SAM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00418815
$ 0.00418815$ 0.00418815

$ 0.00192652
$ 0.00192652$ 0.00192652

--

--

-6.51%

-6.51%

SAM (SAM) रियल-टाइम प्राइस $0.00260832 है. पिछले 24 घंटों में, SAM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00418815 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00192652 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAM में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -6.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SAM (SAM) मार्केट की जानकारी

$ 52.17K
$ 52.17K$ 52.17K

--
----

$ 52.17K
$ 52.17K$ 52.17K

20.00M
20.00M 20.00M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

SAM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 52.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAM की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.00M है, कुल आपूर्ति 20000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 52.17K है.

SAM (SAM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SAM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SAM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002445560 था.
पिछले 60 दिनों में, SAM का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002675186 था.
पिछले 90 दिनों में, SAM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002397694355743004 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0002445560-9.37%
60 दिन$ +0.0002675186+10.26%
90 दिन$ -0.0002397694355743004-8.41%

SAM (SAM) क्या है

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

SAM प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SAM (SAM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SAM (SAM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SAM के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SAM प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SAM (SAM) टोकन का अर्थशास्त्र

SAM (SAM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SAM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SAM (SAM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SAM (SAM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SAM प्राइस 0.00260832 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SAM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SAM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00260832 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SAM का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SAM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 52.17K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SAM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SAM की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.00M USD है.
SAM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SAM ने 0.00418815 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SAM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SAM ने 0.00192652 USD की ATL प्राइस देखी.
SAM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SAM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SAM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SAM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SAM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:30:35 (UTC+8)

