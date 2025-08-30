MUNDI की अधिक जानकारी

Salvator Mundi लोगो

Salvator Mundi मूल्य (MUNDI)

गैर-सूचीबद्ध

Salvator Mundi (MUNDI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:11:34 (UTC+8)

Salvator Mundi (MUNDI) प्राइस की जानकारी (USD)

Salvator Mundi (MUNDI) रियल-टाइम प्राइस $0.00121447 है. पिछले 24 घंटों में, MUNDI ने $ 0.00122129 के कम और $ 0.00132962 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUNDI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.096662 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUNDI में -2.40%, 24 घंटों में -3.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +38.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Salvator Mundi (MUNDI) मार्केट की जानकारी

Salvator Mundi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUNDI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999771489.094864 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.

Salvator Mundi (MUNDI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Salvator Mundi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Salvator Mundi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004426121 था.
पिछले 60 दिनों में, Salvator Mundi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005483221 था.
पिछले 90 दिनों में, Salvator Mundi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002812848544062072 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.02%
30 दिन$ +0.0004426121+36.44%
60 दिन$ -0.0005483221-45.14%
90 दिन$ +0.0002812848544062072+30.14%

Salvator Mundi (MUNDI) क्या है

$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Salvator Mundi (MUNDI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Salvator Mundi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Salvator Mundi (MUNDI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Salvator Mundi (MUNDI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Salvator Mundi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Salvator Mundi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Salvator Mundi (MUNDI) टोकन का अर्थशास्त्र

Salvator Mundi (MUNDI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MUNDI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Salvator Mundi (MUNDI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Salvator Mundi (MUNDI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MUNDI प्राइस 0.00121447 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MUNDI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MUNDI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00121447 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Salvator Mundi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MUNDI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MUNDI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MUNDI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M USD है.
MUNDI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MUNDI ने 0.096662 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MUNDI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MUNDI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MUNDI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MUNDI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MUNDI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MUNDI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MUNDI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:11:34 (UTC+8)

