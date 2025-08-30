Salvator Mundi मूल्य (MUNDI)
-2.40%
-3.02%
+38.19%
+38.19%
Salvator Mundi (MUNDI) रियल-टाइम प्राइस $0.00121447 है. पिछले 24 घंटों में, MUNDI ने $ 0.00122129 के कम और $ 0.00132962 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUNDI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.096662 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUNDI में -2.40%, 24 घंटों में -3.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +38.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Salvator Mundi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUNDI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999771489.094864 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.
आज के दिन के दौरान, Salvator Mundi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Salvator Mundi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004426121 था.
पिछले 60 दिनों में, Salvator Mundi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005483221 था.
पिछले 90 दिनों में, Salvator Mundi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002812848544062072 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.02%
|30 दिन
|$ +0.0004426121
|+36.44%
|60 दिन
|$ -0.0005483221
|-45.14%
|90 दिन
|$ +0.0002812848544062072
|+30.14%
$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.
