SALUKI मूल्य (SALUKI)
-0.79%
-0.86%
-8.99%
-8.99%
SALUKI (SALUKI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SALUKI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SALUKI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SALUKI में -0.79%, 24 घंटों में -0.86%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SALUKI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 365.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SALUKI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 365.52K है.
आज के दिन के दौरान, SALUKI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SALUKI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SALUKI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SALUKI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.86%
|30 दिन
|$ 0
|+11.44%
|60 दिन
|$ 0
|+80.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.
