Salty लोगो

Salty मूल्य (SALTY)

गैर-सूचीबद्ध

1 SALTY से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Salty (SALTY) मूल्य का लाइव चार्ट
Salty (SALTY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199748
$ 0.00199748$ 0.00199748

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Salty (SALTY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SALTY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SALTY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00199748 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SALTY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Salty (SALTY) मार्केट की जानकारी

$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K

--
----

$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K

998.74M
998.74M 998.74M

998,740,319.902085
998,740,319.902085 998,740,319.902085

Salty का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SALTY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.74M है, कुल आपूर्ति 998740319.902085 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.81K है.

Salty (SALTY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Salty का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Salty का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Salty का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Salty का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-11.85%
60 दिन$ 0-12.62%
90 दिन$ 0--

Salty (SALTY) क्या है

Salty is a meme coin that revolves around a cute dog swimming in a salty ocean. The coin is inspired by a tweet from Charlotte Fang, which mentioned, "the brighter you shine, the darker your haters." Salty was launched on September 25th and aims to spread the fun and cheer across the Solana community. It has no utility and exists purely as a fun and entertaining way to engage with the crypto space.

Salty (SALTY) संसाधन

Salty प्राइस का अनुमान (USD)

Salty (SALTY) टोकन का अर्थशास्त्र

Salty (SALTY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SALTY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Salty (SALTY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Salty (SALTY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SALTY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SALTY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SALTY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Salty का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SALTY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SALTY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SALTY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.74M USD है.
SALTY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SALTY ने 0.00199748 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SALTY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SALTY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SALTY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SALTY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SALTY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SALTY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SALTY का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.