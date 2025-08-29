Sally A1C मूल्य (A1C)
Sally A1C (A1C) रियल-टाइम प्राइस $0.327172 है. पिछले 24 घंटों में, A1C ने $ 0.325462 के कम और $ 0.346547 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. A1C की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 14.54 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.318264 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में A1C में -0.60%, 24 घंटों में -5.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sally A1C का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. A1C की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.87M है.
आज के दिन के दौरान, Sally A1C का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0190740228259296 था.
पिछले 30 दिनों में, Sally A1C का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0673225096 था.
पिछले 60 दिनों में, Sally A1C का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1889903496 था.
पिछले 90 दिनों में, Sally A1C का USD में मूल्य बदलाव $ -0.7470760829165513 था.
Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
