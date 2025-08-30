SAGIT की अधिक जानकारी

Sagittarius (SAGIT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SAGIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAGIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00784854 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAGIT में -0.89%, 24 घंटों में -7.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sagittarius का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 893.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAGIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.62M है, कुल आपूर्ति 999616116.346515 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 893.40K है.

आज के दिन के दौरान, Sagittarius का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sagittarius का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sagittarius का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sagittarius का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

Sagittarius (SAGIT) क्या है

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Sagittarius, the Archer 🏹, signifies the adventurous and optimistic spirit of late autumn, from mid-November to mid-December. This season is all about seeking knowledge and new experiences. 🌍 Embark on a journey with the spirited and philosophical nature of Sagittarius!

लोग यह भी पूछते हैं: Sagittarius (SAGIT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Sagittarius (SAGIT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SAGIT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SAGIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SAGIT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sagittarius का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SAGIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 893.40K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SAGIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SAGIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.62M USD है.
SAGIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SAGIT ने 0.00784854 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SAGIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SAGIT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SAGIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SAGIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SAGIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SAGIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SAGIT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.