Sage Universe मूल्य (SAGE)
-2.45%
-11.25%
-23.33%
-23.33%
Sage Universe (SAGE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SAGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04726243 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAGE में -2.45%, 24 घंटों में -11.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sage Universe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 560.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 560.77K है.
आज के दिन के दौरान, Sage Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sage Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sage Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sage Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-11.25%
|30 दिन
|$ 0
|-34.89%
|60 दिन
|$ 0
|-68.40%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sage Universe is all about changing lives, building community, and helping eachother reach their goals. At Sage Universe we believe in the power of coming together and making real meaningful change. Join us in this awesome journey where YOU Print Hard and Live Smart ! Dream bigger.
Sage Universe (SAGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SAGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
