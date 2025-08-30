Safemuun मूल्य (SAFEMUUN)
Safemuun (SAFEMUUN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SAFEMUUN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAFEMUUN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00293406 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAFEMUUN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Safemuun का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.06 है. SAFEMUUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 946091943.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.81K है.
आज के दिन के दौरान, Safemuun का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Safemuun का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Safemuun का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Safemuun का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
Introducing SAFEMUUN – the intergalactic token that’s here to send your portfolio to the moon and beyond! Are you tired of boring, bland tokens that make you yawn more than they make you earn? Say goodbye to snooze-worthy investments and say hello to SAFEMUUN, where every transaction feels like a rollercoaster ride through the meme universe! Picture this: you’re cruising through the galaxy, strapped into your financial rocketship, and suddenly, you stumble upon SAFEMUUN. It’s not just a token; it’s a cosmic comedy show with a side of serious gains. With SAFEMUUN, every transaction is a chance to join the funniest meme party this side of the Milky Way. But wait, there’s more! SAFEMUUN isn’t just about laughs; it’s about community. Join our interstellar crew of meme enthusiasts, where we share jokes, memes, and tips on how to navigate the crypto cosmos. Need a break from the charts? Dive into our meme vault and prepare for a laughter supernova! Oh, and did we mention the tokenomics? SAFEMUUN isn’t just another token; it’s a meme-powered money-making machine. With built-in reflection rewards and automatic liquidity pooling, your SAFEMUUN stash grows faster than a rocket fueled by laughter! So strap in, buckle up, and get ready for the wildest ride of your financial life. SAFEMUUN – because why settle for the moon when you can shoot for the stars and beyond?
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.
Safemuun (SAFEMUUN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SAFEMUUN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
