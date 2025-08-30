SafeMoon Inu मूल्य (SMI)
-0.54%
-4.16%
-12.72%
-12.72%
SafeMoon Inu (SMI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SMI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SMI में -0.54%, 24 घंटों में -4.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SafeMoon Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 774.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00T है, कुल आपूर्ति 1000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 774.83K है.
आज के दिन के दौरान, SafeMoon Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SafeMoon Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SafeMoon Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SafeMoon Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.16%
|30 दिन
|$ 0
|+7.81%
|60 दिन
|$ 0
|+61.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay.
