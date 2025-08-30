Safe Quantum Wallet मूल्य (SQW)
+0.04%
+0.71%
-2.53%
-2.53%
Safe Quantum Wallet (SQW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SQW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SQW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00121155 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SQW में +0.04%, 24 घंटों में +0.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Safe Quantum Wallet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SQW की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.28K है.
आज के दिन के दौरान, Safe Quantum Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Safe Quantum Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Safe Quantum Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Safe Quantum Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.71%
|30 दिन
|$ 0
|-56.20%
|60 दिन
|$ 0
|-78.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks.
