SAD MEOW (SADMEOW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SADMEOW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SADMEOW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00241871 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SADMEOW में +0.19%, 24 घंटों में -11.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -44.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SAD MEOW का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 252.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SADMEOW की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 252.20K है.
आज के दिन के दौरान, SAD MEOW का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SAD MEOW का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SAD MEOW का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SAD MEOW का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-11.02%
|30 दिन
|$ 0
|+629.37%
|60 दिन
|$ 0
|+617.92%
|90 दिन
|$ 0
|--
SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community.
SAD MEOW (SADMEOW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SADMEOW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
