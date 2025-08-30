Saakuru मूल्य (SKR)
Saakuru (SKR) रियल-टाइम प्राइस $0.00112862 है. पिछले 24 घंटों में, SKR ने $ 0.001119 के कम और $ 0.00117388 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SKR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.076016 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SKR में --, 24 घंटों में -3.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Saakuru का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 792.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SKR की मार्केट में उपलब्ध राशि 702.34M है, कुल आपूर्ति 998676898.754 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.13M है.
आज के दिन के दौरान, Saakuru का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Saakuru का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001068132 था.
पिछले 60 दिनों में, Saakuru का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000311321 था.
पिछले 90 दिनों में, Saakuru का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000289956664983066 था.
|आज
|$ 0
|-3.40%
|30 दिन
|$ -0.0001068132
|-9.46%
|60 दिन
|$ -0.0000311321
|-2.75%
|90 दिन
|$ -0.000289956664983066
|-20.43%
Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3. The Saakuru Protocol is already live & records more than 1.4 million transactions/week*, which already puts it into the top 20 public blockchains by transactions per week only nine months after network launch. This quick transaction growth is mainly influenced by its gasless nature and very fast block time. On top of that, Saakuru Labs has launched its own Developer Suite: a comprehensive set of highly interoperable modules like Mobile Wallet SDK, NFT management platform, Blockchain data API, and Gamification API, which allows products to embed essential Web3 modules directly to their products significantly reducing cost and speed for any go-to-market strategy. The Saakuru token is a multi-purpose (utility & governance) token of the Saakuru Protocol, notable for its innovative burning mechanism that methodically reduces supply through transaction fees, developer profits, and governance actions. Its demand is driven by a unique credit system that sustains a gas-less blockchain environment, enabling developers to stake SKR tokens to decrease operational costs. This model promotes active ecosystem participation, ensuring the token's utility and fostering sustainable growth.
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
Saakuru (SKR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SKR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
