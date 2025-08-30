SKR की अधिक जानकारी

Saakuru लोगो

Saakuru मूल्य (SKR)

गैर-सूचीबद्ध

1 SKR से USD लाइव प्राइस:

$0.00112862
$0.00112862$0.00112862
-3.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Saakuru (SKR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:29:30 (UTC+8)

Saakuru (SKR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.001119
$ 0.001119$ 0.001119
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00117388
$ 0.00117388$ 0.00117388
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.001119
$ 0.001119$ 0.001119

$ 0.00117388
$ 0.00117388$ 0.00117388

$ 0.076016
$ 0.076016$ 0.076016

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.40%

-11.23%

-11.23%

Saakuru (SKR) रियल-टाइम प्राइस $0.00112862 है. पिछले 24 घंटों में, SKR ने $ 0.001119 के कम और $ 0.00117388 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SKR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.076016 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SKR में --, 24 घंटों में -3.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Saakuru (SKR) मार्केट की जानकारी

$ 792.68K
$ 792.68K$ 792.68K

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

702.34M
702.34M 702.34M

998,676,898.754
998,676,898.754 998,676,898.754

Saakuru का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 792.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SKR की मार्केट में उपलब्ध राशि 702.34M है, कुल आपूर्ति 998676898.754 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.13M है.

Saakuru (SKR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Saakuru का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Saakuru का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001068132 था.
पिछले 60 दिनों में, Saakuru का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000311321 था.
पिछले 90 दिनों में, Saakuru का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000289956664983066 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.40%
30 दिन$ -0.0001068132-9.46%
60 दिन$ -0.0000311321-2.75%
90 दिन$ -0.000289956664983066-20.43%

Saakuru (SKR) क्या है

Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3. The Saakuru Protocol is already live & records more than 1.4 million transactions/week*, which already puts it into the top 20 public blockchains by transactions per week only nine months after network launch. This quick transaction growth is mainly influenced by its gasless nature and very fast block time. On top of that, Saakuru Labs has launched its own Developer Suite: a comprehensive set of highly interoperable modules like Mobile Wallet SDK, NFT management platform, Blockchain data API, and Gamification API, which allows products to embed essential Web3 modules directly to their products significantly reducing cost and speed for any go-to-market strategy. The Saakuru token is a multi-purpose (utility & governance) token of the Saakuru Protocol, notable for its innovative burning mechanism that methodically reduces supply through transaction fees, developer profits, and governance actions. Its demand is driven by a unique credit system that sustains a gas-less blockchain environment, enabling developers to stake SKR tokens to decrease operational costs. This model promotes active ecosystem participation, ensuring the token's utility and fostering sustainable growth.

Saakuru प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Saakuru (SKR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Saakuru (SKR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Saakuru के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Saakuru प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SKR लोकल करेंसी में

Saakuru (SKR) टोकन का अर्थशास्त्र

Saakuru (SKR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SKR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Saakuru (SKR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Saakuru (SKR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SKR प्राइस 0.00112862 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SKR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SKR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00112862 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Saakuru का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SKR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 792.68K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SKR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SKR की मार्केट में उपलब्ध राशि 702.34M USD है.
SKR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SKR ने 0.076016 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SKR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SKR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SKR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SKR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SKR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SKR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SKR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:29:30 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.