Saad Boi लोगो

Saad Boi मूल्य (SAAD)

गैर-सूचीबद्ध

1 SAAD से USD लाइव प्राइस:

$0.00037777
$0.00037777$0.00037777
+10.40%1D
mexc
USD
Saad Boi (SAAD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:00:46 (UTC+8)

Saad Boi (SAAD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00503728
$ 0.00503728$ 0.00503728

$ 0
$ 0$ 0

+5.50%

+10.46%

+73.77%

+73.77%

Saad Boi (SAAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SAAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00503728 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAAD में +5.50%, 24 घंटों में +10.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +73.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Saad Boi (SAAD) मार्केट की जानकारी

$ 324.20K
$ 324.20K$ 324.20K

--
----

$ 377.90K
$ 377.90K$ 377.90K

857.82M
857.82M 857.82M

999,920,496.147702
999,920,496.147702 999,920,496.147702

Saad Boi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 324.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 857.82M है, कुल आपूर्ति 999920496.147702 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 377.90K है.

Saad Boi (SAAD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Saad Boi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Saad Boi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Saad Boi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Saad Boi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+10.46%
30 दिन$ 0+112.32%
60 दिन$ 0+58.12%
90 दिन$ 0--

Saad Boi (SAAD) क्या है

SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement.

Saad Boi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Saad Boi (SAAD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Saad Boi (SAAD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है?

Saad Boi (SAAD) टोकन का अर्थशास्त्र

Saad Boi (SAAD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.

लोग यह भी पूछते हैं: Saad Boi (SAAD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Saad Boi (SAAD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SAAD प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SAAD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SAAD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Saad Boi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SAAD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 324.20K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SAAD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SAAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 857.82M USD है.
SAAD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SAAD ने 0.00503728 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SAAD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SAAD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SAAD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SAAD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SAAD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SAAD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SAAD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:00:46 (UTC+8)

Saad Boi (SAAD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

