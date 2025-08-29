RXR Coin मूल्य (RXRC)
RXR Coin (RXRC) रियल-टाइम प्राइस $0.087427 है. पिछले 24 घंटों में, RXRC ने $ 0.085651 के कम और $ 0.089626 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RXRC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.285265 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RXRC में --, 24 घंटों में +0.26%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
RXR Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.50M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RXRC की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.00M है, कुल आपूर्ति 380000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.22M है.
आज के दिन के दौरान, RXR Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002277 था.
पिछले 30 दिनों में, RXR Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +47.6477660748 था.
पिछले 60 दिनों में, RXR Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0471210722 था.
पिछले 90 दिनों में, RXR Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.0002277
|+0.26%
|30 दिन
|$ +47.6477660748
|+54,500.06%
|60 दिन
|$ -0.0471210722
|-53.89%
|90 दिन
|$ 0
|--
“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
