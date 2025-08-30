RWAX की अधिक जानकारी

RWAX लोगो

RWAX मूल्य (RWAX)

गैर-सूचीबद्ध

1 RWAX से USD लाइव प्राइस:

$0.062955
$0.062955
-2.60%1D
mexc
USD
RWAX (RWAX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:29:21 (UTC+8)

RWAX (RWAX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.060882
$ 0.060882
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.064813
$ 0.064813
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.060882
$ 0.060882

$ 0.064813
$ 0.064813

$ 0.565142
$ 0.565142

$ 0.02505924
$ 0.02505924

+1.86%

-2.64%

-11.05%

-11.05%

RWAX (RWAX) रियल-टाइम प्राइस $0.062955 है. पिछले 24 घंटों में, RWAX ने $ 0.060882 के कम और $ 0.064813 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RWAX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.565142 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02505924 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RWAX में +1.86%, 24 घंटों में -2.64%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

RWAX (RWAX) मार्केट की जानकारी

$ 1.03M
$ 1.03M

--
--

$ 3.15M
$ 3.15M

16.36M
16.36M

50,000,000.0
50,000,000.0

RWAX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.03M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RWAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.36M है, कुल आपूर्ति 50000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.15M है.

RWAX (RWAX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, RWAX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00171189516136741 था.
पिछले 30 दिनों में, RWAX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0088382020 था.
पिछले 60 दिनों में, RWAX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0156046180 था.
पिछले 90 दिनों में, RWAX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00907606883338796 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00171189516136741-2.64%
30 दिन$ -0.0088382020-14.03%
60 दिन$ +0.0156046180+24.79%
90 दिन$ -0.00907606883338796-12.60%

RWAX (RWAX) क्या है

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

RWAX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में RWAX (RWAX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके RWAX (RWAX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? RWAX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब RWAX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RWAX लोकल करेंसी में

RWAX (RWAX) टोकन का अर्थशास्त्र

RWAX (RWAX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RWAX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: RWAX (RWAX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज RWAX (RWAX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RWAX प्राइस 0.062955 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RWAX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RWAX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.062955 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
RWAX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RWAX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.03M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RWAX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RWAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.36M USD है.
RWAX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RWAX ने 0.565142 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RWAX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RWAX ने 0.02505924 USD की ATL प्राइस देखी.
RWAX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RWAX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RWAX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RWAX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RWAX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:29:21 (UTC+8)

RWAX (RWAX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.