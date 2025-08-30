RWA Index मूल्य (MVRWA)
RWA Index (MVRWA) रियल-टाइम प्राइस $1.12 है. पिछले 24 घंटों में, MVRWA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MVRWA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.33 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.655191 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MVRWA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -2.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
RWA Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 192.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MVRWA की मार्केट में उपलब्ध राशि 172.00K है, कुल आपूर्ति 171999.3726334288 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 192.74K है.
आज के दिन के दौरान, RWA Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, RWA Index का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0159372640 था.
पिछले 60 दिनों में, RWA Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2536647680 था.
पिछले 90 दिनों में, RWA Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2583357482978753 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0159372640
|-1.42%
|60 दिन
|$ +0.2536647680
|+22.65%
|90 दिन
|$ +0.2583357482978753
|+29.98%
An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
