RWA Index लोगो

RWA Index मूल्य (MVRWA)

गैर-सूचीबद्ध

1 MVRWA से USD लाइव प्राइस:

$1.12
$1.12$1.12
0.00%1D
USD
RWA Index (MVRWA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:29:32 (UTC+8)

RWA Index (MVRWA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0.655191
$ 0.655191$ 0.655191

--

--

-2.36%

-2.36%

RWA Index (MVRWA) रियल-टाइम प्राइस $1.12 है. पिछले 24 घंटों में, MVRWA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MVRWA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.33 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.655191 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MVRWA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -2.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

RWA Index (MVRWA) मार्केट की जानकारी

$ 192.74K
$ 192.74K$ 192.74K

--
----

$ 192.74K
$ 192.74K$ 192.74K

172.00K
172.00K 172.00K

171,999.3726334288
171,999.3726334288 171,999.3726334288

RWA Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 192.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MVRWA की मार्केट में उपलब्ध राशि 172.00K है, कुल आपूर्ति 171999.3726334288 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 192.74K है.

RWA Index (MVRWA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, RWA Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, RWA Index का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0159372640 था.
पिछले 60 दिनों में, RWA Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2536647680 था.
पिछले 90 दिनों में, RWA Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2583357482978753 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0159372640-1.42%
60 दिन$ +0.2536647680+22.65%
90 दिन$ +0.2583357482978753+29.98%

RWA Index (MVRWA) क्या है

An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

RWA Index (MVRWA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

RWA Index प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में RWA Index (MVRWA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके RWA Index (MVRWA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? RWA Index के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब RWA Index प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MVRWA लोकल करेंसी में

RWA Index (MVRWA) टोकन का अर्थशास्त्र

RWA Index (MVRWA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MVRWA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: RWA Index (MVRWA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज RWA Index (MVRWA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MVRWA प्राइस 1.12 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MVRWA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MVRWA से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.12 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
RWA Index का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MVRWA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 192.74K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MVRWA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MVRWA की मार्केट में उपलब्ध राशि 172.00K USD है.
MVRWA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MVRWA ने 1.33 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MVRWA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MVRWA ने 0.655191 USD की ATL प्राइस देखी.
MVRWA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MVRWA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MVRWA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MVRWA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MVRWA का प्राइस का अनुमान देखें.
