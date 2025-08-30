Rubber Ducky Cult मूल्य ($DUCKY)
+5.94%
+5.94%
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $DUCKY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $DUCKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00242751 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $DUCKY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +5.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rubber Ducky Cult का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $DUCKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.71K है.
आज के दिन के दौरान, Rubber Ducky Cult का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rubber Ducky Cult का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rubber Ducky Cult का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rubber Ducky Cult का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-3.50%
|60 दिन
|$ 0
|+19.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.
