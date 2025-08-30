ROVR Network मूल्य (ROVR)
ROVR Network (ROVR) रियल-टाइम प्राइस $0.00959162 है. पिछले 24 घंटों में, ROVR ने $ 0.00951325 के कम और $ 0.00962811 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROVR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02158741 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00865958 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROVR में +0.16%, 24 घंटों में -0.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ROVR Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROVR की मार्केट में उपलब्ध राशि 121.85M है, कुल आपूर्ति 9999998876.854296 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 96.28M है.
आज के दिन के दौरान, ROVR Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ROVR Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004194683 था.
पिछले 60 दिनों में, ROVR Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020779266 था.
पिछले 90 दिनों में, ROVR Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000556519044399947 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.27%
|30 दिन
|$ -0.0004194683
|-4.37%
|60 दिन
|$ -0.0020779266
|-21.66%
|90 दिन
|$ +0.000556519044399947
|+6.16%
ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.
ROVR Network (ROVR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROVR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
