ROVR Network लोगो

ROVR Network मूल्य (ROVR)

गैर-सूचीबद्ध

1 ROVR से USD लाइव प्राइस:

$0.00959162
$0.00959162$0.00959162
-0.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
ROVR Network (ROVR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:10:40 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00951325
$ 0.00951325$ 0.00951325
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00962811
$ 0.00962811$ 0.00962811
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00951325
$ 0.00951325$ 0.00951325

$ 0.00962811
$ 0.00962811$ 0.00962811

$ 0.02158741
$ 0.02158741$ 0.02158741

$ 0.00865958
$ 0.00865958$ 0.00865958

+0.16%

-0.27%

-1.24%

-1.24%

ROVR Network (ROVR) रियल-टाइम प्राइस $0.00959162 है. पिछले 24 घंटों में, ROVR ने $ 0.00951325 के कम और $ 0.00962811 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROVR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02158741 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00865958 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROVR में +0.16%, 24 घंटों में -0.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ROVR Network (ROVR) मार्केट की जानकारी

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 96.28M
$ 96.28M$ 96.28M

121.85M
121.85M 121.85M

9,999,998,876.854296
9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296

ROVR Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROVR की मार्केट में उपलब्ध राशि 121.85M है, कुल आपूर्ति 9999998876.854296 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 96.28M है.

ROVR Network (ROVR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ROVR Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ROVR Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004194683 था.
पिछले 60 दिनों में, ROVR Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020779266 था.
पिछले 90 दिनों में, ROVR Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000556519044399947 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.27%
30 दिन$ -0.0004194683-4.37%
60 दिन$ -0.0020779266-21.66%
90 दिन$ +0.000556519044399947+6.16%

ROVR Network (ROVR) क्या है

ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

ROVR Network (ROVR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ROVR Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ROVR Network (ROVR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ROVR Network (ROVR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ROVR Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ROVR Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ROVR लोकल करेंसी में

ROVR Network (ROVR) टोकन का अर्थशास्त्र

ROVR Network (ROVR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROVR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ROVR Network (ROVR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ROVR Network (ROVR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ROVR प्राइस 0.00959162 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ROVR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ROVR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00959162 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ROVR Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ROVR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.17M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ROVR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ROVR की मार्केट में उपलब्ध राशि 121.85M USD है.
ROVR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ROVR ने 0.02158741 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ROVR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ROVR ने 0.00865958 USD की ATL प्राइस देखी.
ROVR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ROVR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ROVR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ROVR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ROVR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:10:40 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.