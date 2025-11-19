एक्सचेंजDEX+
roule token का आज का लाइव मूल्य 0.00312057 USD है.ROUL का मार्केट कैप 225,701 USD है. भारत में ROUL से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

ROUL की अधिक जानकारी

ROUL प्राइस की जानकारी

ROUL क्या है

ROUL व्हाइटपेपर

ROUL आधिकारिक वेबसाइट

ROUL टोकन का अर्थशास्त्र

ROUL प्राइस का पूर्वानुमान

roule token लोगो

roule token मूल्य (ROUL)

1 ROUL से USD लाइव प्राइस:

$0.00312057
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
roule token (ROUL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:28:41 (UTC+8)

roule token का आज का मूल्य

आज roule token (ROUL) का लाइव मूल्य $ 0.00312057 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा ROUL से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00312057 प्रति ROUL है.

$ 225,701 के मार्केट कैप के अनुसार roule token करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 72.33M ROUL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ROUL की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00858746 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00109265 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ROUL में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -9.13% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

roule token (ROUL) मार्केट की जानकारी

$ 225.70K
--
$ 312.06K
72.33M
100,000,000.0
roule token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 225.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROUL की मार्केट में उपलब्ध राशि 72.33M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 312.06K है.

roule token की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.00858746
$ 0.00109265
--

--

-9.13%

-9.13%

roule token (ROUL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, roule token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, roule token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007162563 था.
पिछले 60 दिनों में, roule token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, roule token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0007162563-22.95%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

roule token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

roule token (ROUL) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में ROUL का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
roule token (ROUL) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, roule token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में roule token की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए ROUL के प्राइस पूर्वानुमान के लिए roule tokenप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

roule token (ROUL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

roule token के बारे में और जानें

