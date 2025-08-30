Rough Love Potion मूल्य (RLP)
-0.15%
-7.96%
-19.51%
-19.51%
Rough Love Potion (RLP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RLP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RLP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RLP में -0.15%, 24 घंटों में -7.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rough Love Potion का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RLP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.99K है.
आज के दिन के दौरान, Rough Love Potion का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rough Love Potion का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rough Love Potion का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rough Love Potion का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.96%
|30 दिन
|$ 0
|-45.38%
|60 दिन
|$ 0
|-37.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem. Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025. 20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury. *Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.
