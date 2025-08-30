Rouge Studio मूल्य (ROUGE)
Rouge Studio (ROUGE) रियल-टाइम प्राइस $0.00427896 है. पिछले 24 घंटों में, ROUGE ने $ 0.00427282 के कम और $ 0.00470239 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROUGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02699024 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00283317 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROUGE में -0.67%, 24 घंटों में -7.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rouge Studio का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROUGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 89.86K है.
आज के दिन के दौरान, Rouge Studio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000366807049960045 था.
पिछले 30 दिनों में, Rouge Studio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001671229 था.
पिछले 60 दिनों में, Rouge Studio का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013021097 था.
पिछले 90 दिनों में, Rouge Studio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001839795489538872 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000366807049960045
|-7.89%
|30 दिन
|$ -0.0001671229
|-3.90%
|60 दिन
|$ +0.0013021097
|+30.43%
|90 दिन
|$ -0.001839795489538872
|-30.06%
Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.
