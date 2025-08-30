ROUGE की अधिक जानकारी

Rouge Studio मूल्य (ROUGE)

1 ROUGE से USD लाइव प्राइस:

$0.00427896
$0.00427896
-7.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है.
Rouge Studio (ROUGE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:00:21 (UTC+8)

Rouge Studio (ROUGE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00427282
$ 0.00427282
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00470239
$ 0.00470239
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00427282
$ 0.00427282

$ 0.00470239
$ 0.00470239

$ 0.02699024
$ 0.02699024

$ 0.00283317
$ 0.00283317

-0.67%

-7.89%

+9.74%

+9.74%

Rouge Studio (ROUGE) रियल-टाइम प्राइस $0.00427896 है. पिछले 24 घंटों में, ROUGE ने $ 0.00427282 के कम और $ 0.00470239 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROUGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02699024 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00283317 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROUGE में -0.67%, 24 घंटों में -7.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Rouge Studio (ROUGE) मार्केट की जानकारी

$ 89.86K
$ 89.86K

--
--

$ 89.86K
$ 89.86K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Rouge Studio का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROUGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 89.86K है.

Rouge Studio (ROUGE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Rouge Studio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000366807049960045 था.
पिछले 30 दिनों में, Rouge Studio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001671229 था.
पिछले 60 दिनों में, Rouge Studio का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013021097 था.
पिछले 90 दिनों में, Rouge Studio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001839795489538872 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000366807049960045-7.89%
30 दिन$ -0.0001671229-3.90%
60 दिन$ +0.0013021097+30.43%
90 दिन$ -0.001839795489538872-30.06%

Rouge Studio (ROUGE) क्या है

Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Rouge Studio (ROUGE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Rouge Studio प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rouge Studio (ROUGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rouge Studio (ROUGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rouge Studio के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Rouge Studio प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ROUGE लोकल करेंसी में

Rouge Studio (ROUGE) टोकन का अर्थशास्त्र

Rouge Studio (ROUGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROUGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Rouge Studio (ROUGE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Rouge Studio (ROUGE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ROUGE प्राइस 0.00427896 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ROUGE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ROUGE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00427896 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Rouge Studio का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ROUGE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.86K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ROUGE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ROUGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M USD है.
ROUGE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ROUGE ने 0.02699024 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ROUGE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ROUGE ने 0.00283317 USD की ATL प्राइस देखी.
ROUGE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ROUGE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ROUGE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ROUGE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ROUGE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:00:21 (UTC+8)

Rouge Studio (ROUGE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.