Rosie the Robot मूल्य (ROSIE)
--
--
+7.01%
+7.01%
Rosie the Robot (ROSIE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ROSIE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROSIE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROSIE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +7.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rosie the Robot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROSIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.64M है, कुल आपूर्ति 998636959.509382 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.17K है.
आज के दिन के दौरान, Rosie the Robot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rosie the Robot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rosie the Robot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rosie the Robot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+1.58%
|60 दिन
|$ 0
|+26.57%
|90 दिन
|$ 0
|--
The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience.
Rosie the Robot (ROSIE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROSIE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
