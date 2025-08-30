CATGUY की अधिक जानकारी

Roscoe मूल्य (CATGUY)

1 CATGUY से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.90%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Roscoe (CATGUY) मूल्य का लाइव चार्ट
Roscoe (CATGUY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00001997
$ 0.00001997$ 0.00001997
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00002118
$ 0.00002118$ 0.00002118
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00001997
$ 0.00001997$ 0.00001997

$ 0.00002118
$ 0.00002118$ 0.00002118

$ 0.00157724
$ 0.00157724$ 0.00157724

$ 0.00000884
$ 0.00000884$ 0.00000884

-0.27%

-3.44%

+11.84%

+11.84%

Roscoe (CATGUY) रियल-टाइम प्राइस $0.00002032 है. पिछले 24 घंटों में, CATGUY ने $ 0.00001997 के कम और $ 0.00002118 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CATGUY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00157724 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000884 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CATGUY में -0.27%, 24 घंटों में -3.44%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Roscoe (CATGUY) मार्केट की जानकारी

$ 20.41K
$ 20.41K$ 20.41K

--
----

$ 20.41K
$ 20.41K$ 20.41K

999.89M
999.89M 999.89M

999,892,791.03
999,892,791.03 999,892,791.03

Roscoe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CATGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.89M है, कुल आपूर्ति 999892791.03 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.41K है.

Roscoe (CATGUY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Roscoe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Roscoe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000002116 था.
पिछले 60 दिनों में, Roscoe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000038512 था.
पिछले 90 दिनों में, Roscoe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000003708771053898885 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.44%
30 दिन$ -0.0000002116-1.04%
60 दिन$ +0.0000038512+18.95%
90 दिन$ +0.000003708771053898885+22.33%

Roscoe (CATGUY) क्या है

Roscoe, the Cat Guy is a muscular, anthropomorphic feline with a deep love for the gym and an unyielding commitment to self-improvement. Born in the bustling city of Felinopolis, Roscoe grew up as a scrappy alley cat with a knack for survival. His life changed when he stumbled into a 24-hour gym one stormy night, seeking shelter. Entranced by the sights and sounds of clanging weights, he discovered a passion for fitness that would define him.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Roscoe (CATGUY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Roscoe प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Roscoe (CATGUY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Roscoe (CATGUY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Roscoe के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Roscoe प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CATGUY लोकल करेंसी में

Roscoe (CATGUY) टोकन का अर्थशास्त्र

Roscoe (CATGUY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CATGUY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Roscoe (CATGUY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Roscoe (CATGUY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CATGUY प्राइस 0.00002032 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CATGUY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CATGUY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00002032 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Roscoe का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CATGUY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.41K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CATGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CATGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.89M USD है.
CATGUY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CATGUY ने 0.00157724 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CATGUY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CATGUY ने 0.00000884 USD की ATL प्राइस देखी.
CATGUY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CATGUY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CATGUY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CATGUY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CATGUY का प्राइस का अनुमान देखें.
Roscoe (CATGUY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

