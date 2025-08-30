Rosa Inu मूल्य (ROSA)
Rosa Inu (ROSA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ROSA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROSA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02197204 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROSA में -1.16%, 24 घंटों में +10.29%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rosa Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.48M है. ROSA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 72.77M है.
आज के दिन के दौरान, Rosa Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rosa Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rosa Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rosa Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+10.29%
|30 दिन
|$ 0
|+141.74%
|60 दिन
|$ 0
|+52.33%
|90 दिन
|$ 0
|--
ROSA is a meme digital asset inspired by dog-themed digital assets and created on the Solana network. Its purpose is to provide a fun and interactive contribution to the crypto world and encourage the community to come together and grow stronger together. This makes ROSA an attractive option for those interested in community-driven projects. The parties and events organized exclusively for ROSA holders are intended to provide fun and exclusive experiences. In addition, special products such as cups, mugs, t-shirts, etc. are planned so that ROSA investors can have unique and limited edition products. Events, promotions and special products organized exclusively for ROSA holders strengthen their loyalty to ROSA and encourage them to become more involved in the community. These privileges will give ROSA owners access to real-world experiences beyond their digital presence, making them feel closer to the community and encouraging their participation. These privileges offered by ROSA will increase users' loyalty to ROSA, further strengthening the community.
