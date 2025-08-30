Rope Token मूल्य (ROPE)
Rope Token (ROPE) रियल-टाइम प्राइस $0.00429498 है. पिछले 24 घंटों में, ROPE ने $ 0.00426054 के कम और $ 0.00457198 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.45 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROPE में +0.39%, 24 घंटों में -5.38%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rope Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.28M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.95K है.
आज के दिन के दौरान, Rope Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000244501213479947 था.
पिछले 30 दिनों में, Rope Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000129304 था.
पिछले 60 दिनों में, Rope Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005499635 था.
पिछले 90 दिनों में, Rope Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000988087132204505 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000244501213479947
|-5.38%
|30 दिन
|$ +0.0000129304
|+0.30%
|60 दिन
|$ -0.0005499635
|-12.80%
|90 दिन
|$ -0.000988087132204505
|-18.70%
ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium.
