ROOMCON लोगो

ROOMCON मूल्य (ROOMCON)

गैर-सूचीबद्ध

1 ROOMCON से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.10%1D
USD
ROOMCON (ROOMCON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:29:02 (UTC+8)

ROOMCON (ROOMCON) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00533711
$ 0.00533711$ 0.00533711

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.11%

-1.99%

-1.99%

ROOMCON (ROOMCON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ROOMCON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROOMCON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00533711 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROOMCON में --, 24 घंटों में -2.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ROOMCON (ROOMCON) मार्केट की जानकारी

$ 22.49K
$ 22.49K$ 22.49K

--
----

$ 22.49K
$ 22.49K$ 22.49K

762.50M
762.50M 762.50M

762,501,316.4071087
762,501,316.4071087 762,501,316.4071087

ROOMCON का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROOMCON की मार्केट में उपलब्ध राशि 762.50M है, कुल आपूर्ति 762501316.4071087 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.49K है.

ROOMCON (ROOMCON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ROOMCON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ROOMCON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ROOMCON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ROOMCON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.11%
30 दिन$ 0+6.57%
60 दिन$ 0-4.56%
90 दिन$ 0--

ROOMCON (ROOMCON) क्या है

ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science

ROOMCON प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ROOMCON (ROOMCON) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ROOMCON (ROOMCON) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ROOMCON के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ROOMCON प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ROOMCON लोकल करेंसी में

ROOMCON (ROOMCON) टोकन का अर्थशास्त्र

ROOMCON (ROOMCON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROOMCON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ROOMCON (ROOMCON) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ROOMCON (ROOMCON) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ROOMCON प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ROOMCON से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ROOMCON से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ROOMCON का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ROOMCON के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.49K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ROOMCON की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ROOMCON की मार्केट में उपलब्ध राशि 762.50M USD है.
ROOMCON की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ROOMCON ने 0.00533711 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ROOMCON का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ROOMCON ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ROOMCON का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ROOMCON के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ROOMCON इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ROOMCON इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ROOMCON का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:29:02 (UTC+8)

