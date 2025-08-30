Ronen Coin मूल्य (RONEN)
-0.50%
-11.17%
-17.22%
-17.22%
Ronen Coin (RONEN) रियल-टाइम प्राइस $0.00121751 है. पिछले 24 घंटों में, RONEN ने $ 0.00119855 के कम और $ 0.00138408 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RONEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01804124 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RONEN में -0.50%, 24 घंटों में -11.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ronen Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RONEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.
आज के दिन के दौरान, Ronen Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000153222775409837 था.
पिछले 30 दिनों में, Ronen Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003695184 था.
पिछले 60 दिनों में, Ronen Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003037066 था.
पिछले 90 दिनों में, Ronen Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003800260417706875 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000153222775409837
|-11.17%
|30 दिन
|$ -0.0003695184
|-30.35%
|60 दिन
|$ -0.0003037066
|-24.94%
|90 दिन
|$ -0.003800260417706875
|-75.73%
Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility
