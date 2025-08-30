STAR10 की अधिक जानकारी

Ronaldinho Coin लोगो

Ronaldinho Coin मूल्य (STAR10)

गैर-सूचीबद्ध

1 STAR10 से USD लाइव प्राइस:

$0.00035064
$0.00035064$0.00035064
-9.20%1D
USD
Ronaldinho Coin (STAR10) मूल्य का लाइव चार्ट
Ronaldinho Coin (STAR10) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.387179
$ 0.387179$ 0.387179

$ 0
$ 0$ 0

-1.45%

-9.21%

+84.19%

+84.19%

Ronaldinho Coin (STAR10) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, STAR10 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STAR10 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.387179 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STAR10 में -1.45%, 24 घंटों में -9.21%, तथा पिछले 7 दिनों में +84.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ronaldinho Coin (STAR10) मार्केट की जानकारी

$ 24.81K
$ 24.81K$ 24.81K

--
----

$ 350.16K
$ 350.16K$ 350.16K

70.84M
70.84M 70.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ronaldinho Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STAR10 की मार्केट में उपलब्ध राशि 70.84M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 350.16K है.

Ronaldinho Coin (STAR10) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ronaldinho Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ronaldinho Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ronaldinho Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ronaldinho Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-9.21%
30 दिन$ 0+105.01%
60 दिन$ 0+93.08%
90 दिन$ 0--

Ronaldinho Coin (STAR10) क्या है

Ronaldinho Coin (STAR10) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Ronaldinho Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ronaldinho Coin (STAR10) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ronaldinho Coin (STAR10) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ronaldinho Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ronaldinho Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STAR10 लोकल करेंसी में

Ronaldinho Coin (STAR10) टोकन का अर्थशास्त्र

Ronaldinho Coin (STAR10) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STAR10 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ronaldinho Coin (STAR10) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ronaldinho Coin (STAR10) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STAR10 प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STAR10 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STAR10 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ronaldinho Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STAR10 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STAR10 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STAR10 की मार्केट में उपलब्ध राशि 70.84M USD है.
STAR10 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STAR10 ने 0.387179 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STAR10 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STAR10 ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
STAR10 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STAR10 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STAR10 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STAR10 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STAR10 का प्राइस का अनुमान देखें.
