Rollbit Coin लोगो

Rollbit Coin मूल्य (RLB)

गैर-सूचीबद्ध

1 RLB से USD लाइव प्राइस:

$0.062115
$0.062115$0.062115
-0.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Rollbit Coin (RLB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:49:31 (UTC+8)

Rollbit Coin (RLB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.059305
$ 0.059305$ 0.059305
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.062921
$ 0.062921$ 0.062921
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.059305
$ 0.059305$ 0.059305

$ 0.062921
$ 0.062921$ 0.062921

$ 0.264358
$ 0.264358$ 0.264358

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-0.85%

+7.08%

+7.08%

Rollbit Coin (RLB) रियल-टाइम प्राइस $0.062139 है. पिछले 24 घंटों में, RLB ने $ 0.059305 के कम और $ 0.062921 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RLB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.264358 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RLB में -0.28%, 24 घंटों में -0.85%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Rollbit Coin (RLB) मार्केट की जानकारी

$ 121.17M
$ 121.17M$ 121.17M

--
----

$ 121.17M
$ 121.17M$ 121.17M

1.95B
1.95B 1.95B

1,950,015,388.46065
1,950,015,388.46065 1,950,015,388.46065

Rollbit Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 121.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RLB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.95B है, कुल आपूर्ति 1950015388.46065 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 121.17M है.

Rollbit Coin (RLB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Rollbit Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00053692201576657 था.
पिछले 30 दिनों में, Rollbit Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0071528886 था.
पिछले 60 दिनों में, Rollbit Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0373498390 था.
पिछले 90 दिनों में, Rollbit Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00055820703384615 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00053692201576657-0.85%
30 दिन$ +0.0071528886+11.51%
60 दिन$ +0.0373498390+60.11%
90 दिन$ -0.00055820703384615-0.89%

Rollbit Coin (RLB) क्या है

The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters.

Rollbit Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rollbit Coin (RLB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rollbit Coin (RLB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rollbit Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Rollbit Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Rollbit Coin (RLB) टोकन का अर्थशास्त्र

Rollbit Coin (RLB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RLB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Rollbit Coin (RLB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Rollbit Coin (RLB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RLB प्राइस 0.062139 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RLB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RLB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.062139 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Rollbit Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RLB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 121.17M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RLB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RLB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.95B USD है.
RLB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RLB ने 0.264358 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RLB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RLB ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
RLB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RLB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RLB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RLB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RLB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:49:31 (UTC+8)

