ROLL (ROLL) रियल-टाइम प्राइस $0.00195604 है. पिछले 24 घंटों में, ROLL ने $ 0.00190807 के कम और $ 0.00200822 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROLL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0043314 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00129105 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROLL में -0.37%, 24 घंटों में -1.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ROLL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.82K है. ROLL की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 567200000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.11M है.
आज के दिन के दौरान, ROLL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ROLL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005931753 था.
पिछले 60 दिनों में, ROLL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003300553 था.
पिछले 90 दिनों में, ROLL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004891099456180432 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.17%
|30 दिन
|$ -0.0005931753
|-30.32%
|60 दिन
|$ -0.0003300553
|-16.87%
|90 दिन
|$ +0.0004891099456180432
|+33.34%
Farmroll is a gamified crypto engagement platform that enables projects and communities to launch interactive campaigns, reward users for completing tasks, and deploy AI agents that automate social interactions, content creation, and blockchain-based activities, enhancing engagement through task-based incentives and AI-powered automation. Our mission is to onboard the world to cryptocurrency by creating a seamless, AI-enhanced engagement platform for projects and communities. By integrating gamification and intelligent automation, Farmroll aims to make cryptocurrency accessible, inclusive, and rewarding for all participants.
