Rocket Pool ETH (RETH) रियल-टाइम प्राइस $4,924.65 है. पिछले 24 घंटों में, RETH ने $ 4,919.24 के कम और $ 5,218.94 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,618.08 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 887.26 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RETH में -1.74%, 24 घंटों में -5.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rocket Pool ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.00B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 402.67K है, कुल आपूर्ति 402670.8670255365 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.00B है.
आज के दिन के दौरान, Rocket Pool ETH का USD में मूल्य बदलाव $ -289.040570058366 था.
पिछले 30 दिनों में, Rocket Pool ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +751.0032154200 था.
पिछले 60 दिनों में, Rocket Pool ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +3,733.5958194600 था.
पिछले 90 दिनों में, Rocket Pool ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +2,042.9640757389856 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -289.040570058366
|-5.54%
|30 दिन
|$ +751.0032154200
|+15.25%
|60 दिन
|$ +3,733.5958194600
|+75.81%
|90 दिन
|$ +2,042.9640757389856
|+70.89%
Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.
