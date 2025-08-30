DOGER की अधिक जानकारी

Robotic Doge लोगो

Robotic Doge मूल्य (DOGER)

गैर-सूचीबद्ध

1 DOGER से USD लाइव प्राइस:

--
----
-9.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Robotic Doge (DOGER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:08:09 (UTC+8)

Robotic Doge (DOGER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000313
$ 0.00000313$ 0.00000313

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-10.07%

-24.28%

-24.28%

Robotic Doge (DOGER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOGER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOGER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00000313 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOGER में -0.48%, 24 घंटों में -10.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Robotic Doge (DOGER) मार्केट की जानकारी

$ 49.75K
$ 49.75K$ 49.75K

--
----

$ 49.75K
$ 49.75K$ 49.75K

144.52B
144.52B 144.52B

144,520,466,384.0
144,520,466,384.0 144,520,466,384.0

Robotic Doge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOGER की मार्केट में उपलब्ध राशि 144.52B है, कुल आपूर्ति 144520466384.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.75K है.

Robotic Doge (DOGER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Robotic Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Robotic Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Robotic Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Robotic Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-10.07%
30 दिन$ 0+228.51%
60 दिन$ 0+269.71%
90 दिन$ 0--

Robotic Doge (DOGER) क्या है

Robotic Doge ( DOGER ) is a community driven meme project on bnb chain for and by dogecoin lovers and sits as an independent meme token following the King of all meme coins Dogecoin, The most beloved meme token of all times , and in the memory of Kabosu ( the OG Doge ,RIP ) shaping a new chapter as an Robotic Version in a futuristic world in the Crypto Space. DOGER token does not have a team or taxes !

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Robotic Doge (DOGER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Robotic Doge प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Robotic Doge (DOGER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Robotic Doge (DOGER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Robotic Doge के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Robotic Doge प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DOGER लोकल करेंसी में

Robotic Doge (DOGER) टोकन का अर्थशास्त्र

Robotic Doge (DOGER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOGER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Robotic Doge (DOGER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Robotic Doge (DOGER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DOGER प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DOGER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DOGER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Robotic Doge का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DOGER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DOGER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DOGER की मार्केट में उपलब्ध राशि 144.52B USD है.
DOGER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DOGER ने 0.00000313 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DOGER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DOGER ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DOGER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DOGER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DOGER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DOGER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DOGER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:08:09 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.