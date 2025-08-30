TAXI की अधिक जानकारी

Robotaxi लोगो

Robotaxi मूल्य (TAXI)

गैर-सूचीबद्ध

1 TAXI से USD लाइव प्राइस:

$0.00826834
$0.00826834$0.00826834
-2.90%1D
USD
Robotaxi (TAXI) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-30 00:10:18 (UTC+8)

Robotaxi (TAXI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00814108
$ 0.00814108$ 0.00814108
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00858753
$ 0.00858753$ 0.00858753
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00814108
$ 0.00814108$ 0.00814108

$ 0.00858753
$ 0.00858753$ 0.00858753

$ 0.03189708
$ 0.03189708$ 0.03189708

$ 0.00056791
$ 0.00056791$ 0.00056791

+1.25%

-2.98%

-8.32%

-8.32%

Robotaxi (TAXI) रियल-टाइम प्राइस $0.00826834 है. पिछले 24 घंटों में, TAXI ने $ 0.00814108 के कम और $ 0.00858753 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAXI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03189708 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00056791 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAXI में +1.25%, 24 घंटों में -2.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Robotaxi (TAXI) मार्केट की जानकारी

$ 826.83K
$ 826.83K$ 826.83K

--
----

$ 826.83K
$ 826.83K$ 826.83K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Robotaxi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 826.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAXI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 826.83K है.

Robotaxi (TAXI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Robotaxi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000254704642530832 था.
पिछले 30 दिनों में, Robotaxi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0034675813 था.
पिछले 60 दिनों में, Robotaxi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0037336400 था.
पिछले 90 दिनों में, Robotaxi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00210148780725039 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000254704642530832-2.98%
30 दिन$ -0.0034675813-41.93%
60 दिन$ -0.0037336400-45.15%
90 दिन$ -0.00210148780725039-20.26%

Robotaxi (TAXI) क्या है

INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Robotaxi (TAXI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Robotaxi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Robotaxi (TAXI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Robotaxi (TAXI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Robotaxi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Robotaxi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TAXI लोकल करेंसी में

Robotaxi (TAXI) टोकन का अर्थशास्त्र

Robotaxi (TAXI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TAXI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Robotaxi (TAXI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Robotaxi (TAXI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TAXI प्राइस 0.00826834 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TAXI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TAXI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00826834 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Robotaxi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TAXI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 826.83K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TAXI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TAXI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
TAXI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TAXI ने 0.03189708 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TAXI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TAXI ने 0.00056791 USD की ATL प्राइस देखी.
TAXI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TAXI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TAXI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TAXI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TAXI का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-30 00:10:18 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.