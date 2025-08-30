Robin Rug मूल्य (RUG)
Robin Rug (RUG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RUG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RUG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RUG में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +8.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Robin Rug का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 65.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RUG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.78M है, कुल आपूर्ति 999778243.475695 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 65.83K है.
आज के दिन के दौरान, Robin Rug का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Robin Rug का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Robin Rug का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Robin Rug का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|30 दिन
|$ 0
|-17.46%
|60 दिन
|$ 0
|+43.54%
|90 दिन
|$ 0
Robin Rug introduces a groundbreaking approach to the crypto ecosystem with its innovative betting bot. As a first mover in this space, Robin Rug offers users a unique platform to engage in predictive betting on crypto-related events. The Rug Bot operates seamlessly on Telegram, allowing users to interact with it either via direct messages or by adding it to groups for fun and engagement—a true world-first innovation. This RugPaper outlines the mission, mechanics, and vision of Robin Rug, showcasing how it disrupts the Memecoin space with creativity and innovation.
Robin Rug (RUG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RUG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
