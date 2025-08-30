Rob Banks मूल्य (BANKS)
-0.20%
-6.65%
-27.68%
-27.68%
Rob Banks (BANKS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BANKS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BANKS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BANKS में -0.20%, 24 घंटों में -6.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rob Banks का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 725.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BANKS की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00B है, कुल आपूर्ति 21000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 725.47K है.
आज के दिन के दौरान, Rob Banks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rob Banks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rob Banks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rob Banks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.65%
|30 दिन
|$ 0
|-5.22%
|60 दिन
|$ 0
|+16.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.
