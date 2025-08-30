BANKS की अधिक जानकारी

Rob Banks लोगो

Rob Banks मूल्य (BANKS)

गैर-सूचीबद्ध

1 BANKS से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.60%1D
mexc
USD
Rob Banks (BANKS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:28:45 (UTC+8)

Rob Banks (BANKS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-6.65%

-27.68%

-27.68%

Rob Banks (BANKS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BANKS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BANKS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BANKS में -0.20%, 24 घंटों में -6.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Rob Banks (BANKS) मार्केट की जानकारी

$ 725.47K
$ 725.47K$ 725.47K

--
----

$ 725.47K
$ 725.47K$ 725.47K

21.00B
21.00B 21.00B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Rob Banks का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 725.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BANKS की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00B है, कुल आपूर्ति 21000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 725.47K है.

Rob Banks (BANKS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Rob Banks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rob Banks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rob Banks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rob Banks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.65%
30 दिन$ 0-5.22%
60 दिन$ 0+16.97%
90 दिन$ 0--

Rob Banks (BANKS) क्या है

Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.

Rob Banks प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rob Banks (BANKS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rob Banks (BANKS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rob Banks के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Rob Banks प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BANKS लोकल करेंसी में

Rob Banks (BANKS) टोकन का अर्थशास्त्र

Rob Banks (BANKS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BANKS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Rob Banks (BANKS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Rob Banks (BANKS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BANKS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BANKS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BANKS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Rob Banks का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BANKS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 725.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BANKS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BANKS की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00B USD है.
BANKS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BANKS ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BANKS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BANKS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BANKS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BANKS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BANKS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BANKS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BANKS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:28:45 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.