1 RMRK से USD लाइव प्राइस:

$0.04506587
$0.04506587
-10.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
RMRK (RMRK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:59:41 (UTC+8)

RMRK (RMRK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03840999
$ 0.03840999
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.051545
$ 0.051545
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03840999
$ 0.03840999

$ 0.051545
$ 0.051545

$ 66.22
$ 66.22

$ 0.01700738
$ 0.01700738

-0.03%

-10.81%

-15.75%

-15.75%

RMRK (RMRK) रियल-टाइम प्राइस $0.04506587 है. पिछले 24 घंटों में, RMRK ने $ 0.03840999 के कम और $ 0.051545 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RMRK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 66.22 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01700738 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RMRK में -0.03%, 24 घंटों में -10.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

RMRK (RMRK) मार्केट की जानकारी

$ 407.12K
$ 407.12K

--
--

$ 450.66K
$ 450.66K

9.03M
9.03M

10,000,000.0
10,000,000.0

RMRK का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 407.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RMRK की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.03M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 450.66K है.

RMRK (RMRK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, RMRK का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00546573351878112 था.
पिछले 30 दिनों में, RMRK का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001253867 था.
पिछले 60 दिनों में, RMRK का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0267160346 था.
पिछले 90 दिनों में, RMRK का USD में मूल्य बदलाव $ +0.004551964286458174 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00546573351878112-10.81%
30 दिन$ +0.0001253867+0.28%
60 दिन$ +0.0267160346+59.28%
90 दिन$ +0.004551964286458174+11.24%

RMRK (RMRK) क्या है

Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

RMRK प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में RMRK (RMRK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके RMRK (RMRK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? RMRK के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब RMRK प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RMRK लोकल करेंसी में

RMRK (RMRK) टोकन का अर्थशास्त्र

RMRK (RMRK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RMRK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: RMRK (RMRK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज RMRK (RMRK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RMRK प्राइस 0.04506587 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RMRK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RMRK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.04506587 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
RMRK का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RMRK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 407.12K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RMRK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RMRK की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.03M USD है.
RMRK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RMRK ने 66.22 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RMRK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RMRK ने 0.01700738 USD की ATL प्राइस देखी.
RMRK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RMRK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RMRK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RMRK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RMRK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:59:41 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.