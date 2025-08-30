Rizzo the Rat मूल्य (RIZZO)
Rizzo the Rat (RIZZO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RIZZO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RIZZO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RIZZO में +0.66%, 24 घंटों में -3.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rizzo the Rat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RIZZO की मार्केट में उपलब्ध राशि 594.92M है, कुल आपूर्ति 997338082.833433 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.54K है.
आज के दिन के दौरान, Rizzo the Rat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rizzo the Rat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rizzo the Rat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rizzo the Rat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.09%
|30 दिन
|$ 0
|+15.11%
|60 दिन
|$ 0
|+29.37%
|90 दिन
|$ 0
|--
Our project is about the creation of Rizzo the rat meme coin. Rizzo the Rat is a Muppet character from the sketch comedy television series The Muppet Show, created in 1992 until 2016. He is a fictional rat who appeared on The Muppet Show and numerous films, with a starring role in the 1992 film The Muppet Christmas Carol. The Rizzo the Rat memecoin is a community-focused cryptocurrency inspired by the iconic, mischievous character. It combines humor, nostalgia, and modern blockchain technology to create a playful yet impactful crypto project. With a fair launch approach, the project prioritizes transparency and accessibility, fostering trust among users. Its roadmap includes building an ecosystem with NFTs, a themed game, and branded merchandise. By blending entertainment with innovation, Rizzo the Rat aims to redefine memecoins as tools for community engagement and creative interaction in the crypto space.
Rizzo the Rat (RIZZO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RIZZO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
