RivusDAO मूल्य (RIVUS)
--
--
-9.16%
-9.16%
RivusDAO (RIVUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RIVUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RIVUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.104882 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RIVUS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -9.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
RivusDAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RIVUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 294.67M है, कुल आपूर्ति 987500000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.34K है.
आज के दिन के दौरान, RivusDAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, RivusDAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, RivusDAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, RivusDAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+12.68%
|60 दिन
|$ 0
|+65.91%
|90 दिन
|$ 0
|--
RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector.
RivusDAO (RIVUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RIVUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
