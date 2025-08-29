Ripple USD मूल्य (RLUSD)
Ripple USD (RLUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.999362 है. पिछले 24 घंटों में, RLUSD ने $ 0.998516 के कम और $ 1.001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RLUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.073 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.962292 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RLUSD में -0.09%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ripple USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 687.64M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RLUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 687.95M है, कुल आपूर्ति 687950755.84 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 687.64M है.
आज के दिन के दौरान, Ripple USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001196835474319 था.
पिछले 30 दिनों में, Ripple USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001792855 था.
पिछले 60 दिनों में, Ripple USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006365935 था.
पिछले 90 दिनों में, Ripple USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005838390091197 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0001196835474319
|-0.01%
|30 दिन
|$ -0.0001792855
|-0.01%
|60 दिन
|$ -0.0006365935
|-0.06%
|90 दिन
|$ -0.0005838390091197
|-0.05%
Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
