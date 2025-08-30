Rings scUSD मूल्य (SCUSD)
Rings scUSD (SCUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.998002 है. पिछले 24 घंटों में, SCUSD ने $ 0.997559 के कम और $ 0.998471 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.017 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.944488 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCUSD में -0.00%, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rings scUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.91M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.92M है, कुल आपूर्ति 1916841.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.91M है.
आज के दिन के दौरान, Rings scUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00015407 था.
पिछले 30 दिनों में, Rings scUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001190616 था.
पिछले 60 दिनों में, Rings scUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011499977 था.
पिछले 90 दिनों में, Rings scUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011575247655101 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00015407
|+0.02%
|30 दिन
|$ +0.0001190616
|+0.01%
|60 दिन
|$ -0.0011499977
|-0.11%
|90 दिन
|$ -0.0011575247655101
|-0.11%
Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.
