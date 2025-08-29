SCBTC की अधिक जानकारी

Rings scBTC लोगो

Rings scBTC मूल्य (SCBTC)

गैर-सूचीबद्ध

1 SCBTC से USD लाइव प्राइस:

$108,595
$108,595$108,595
-4.00%1D
USD
Rings scBTC (SCBTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:55:45 (UTC+8)

Rings scBTC (SCBTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 108,494
24 घंटे में न्यूनतम
$ 113,395
24 घंटे में उच्चतम

$ 108,494
$ 113,395
$ 123,480
$ 74,083
-0.36%

-4.01%

-3.44%

-3.44%

Rings scBTC (SCBTC) रियल-टाइम प्राइस $108,603 है. पिछले 24 घंटों में, SCBTC ने $ 108,494 के कम और $ 113,395 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 123,480 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 74,083 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCBTC में -0.36%, 24 घंटों में -4.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Rings scBTC (SCBTC) मार्केट की जानकारी

$ 27.79M
--
$ 27.79M
255.88
255.87925678
Rings scBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 255.88 है, कुल आपूर्ति 255.87925678 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.79M है.

Rings scBTC (SCBTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Rings scBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,540.798405954 था.
पिछले 30 दिनों में, Rings scBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -7,802.8106013000 था.
पिछले 60 दिनों में, Rings scBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,582.7366808000 था.
पिछले 90 दिनों में, Rings scBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +4,490.87084857015 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -4,540.798405954-4.01%
30 दिन$ -7,802.8106013000-7.18%
60 दिन$ +1,582.7366808000+1.46%
90 दिन$ +4,490.87084857015+4.31%

Rings scBTC (SCBTC) क्या है

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power.

Rings scBTC (SCBTC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Rings scBTC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rings scBTC (SCBTC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rings scBTC (SCBTC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rings scBTC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Rings scBTC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SCBTC लोकल करेंसी में

Rings scBTC (SCBTC) टोकन का अर्थशास्त्र

Rings scBTC (SCBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Rings scBTC (SCBTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Rings scBTC (SCBTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SCBTC प्राइस 108,603 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SCBTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SCBTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 108,603 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Rings scBTC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SCBTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.79M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SCBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SCBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 255.88 USD है.
SCBTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SCBTC ने 123,480 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SCBTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SCBTC ने 74,083 USD की ATL प्राइस देखी.
SCBTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SCBTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SCBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SCBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SCBTC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:55:45 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.