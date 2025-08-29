Rings scBTC मूल्य (SCBTC)
Rings scBTC (SCBTC) रियल-टाइम प्राइस $108,603 है. पिछले 24 घंटों में, SCBTC ने $ 108,494 के कम और $ 113,395 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 123,480 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 74,083 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCBTC में -0.36%, 24 घंटों में -4.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rings scBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 255.88 है, कुल आपूर्ति 255.87925678 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.79M है.
आज के दिन के दौरान, Rings scBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,540.798405954 था.
पिछले 30 दिनों में, Rings scBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -7,802.8106013000 था.
पिछले 60 दिनों में, Rings scBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,582.7366808000 था.
पिछले 90 दिनों में, Rings scBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +4,490.87084857015 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -4,540.798405954
|-4.01%
|30 दिन
|$ -7,802.8106013000
|-7.18%
|60 दिन
|$ +1,582.7366808000
|+1.46%
|90 दिन
|$ +4,490.87084857015
|+4.31%
Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
