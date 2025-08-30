RigoBlock मूल्य (GRG)
RigoBlock (GRG) रियल-टाइम प्राइस $0.261861 है. पिछले 24 घंटों में, GRG ने $ 0.23365 के कम और $ 0.266258 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 115.8 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRG में +11.99%, 24 घंटों में +0.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
RigoBlock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.73M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GRG की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.59M है, कुल आपूर्ति 7600065.00758257 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.99M है.
आज के दिन के दौरान, RigoBlock का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00171131 था.
पिछले 30 दिनों में, RigoBlock का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1820513972 था.
पिछले 60 दिनों में, RigoBlock का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1594246952 था.
पिछले 90 दिनों में, RigoBlock का USD में मूल्य बदलाव $ -0.653187251212463 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00171131
|+0.66%
|30 दिन
|$ -0.1820513972
|-69.52%
|60 दिन
|$ -0.1594246952
|-60.88%
|90 दिन
|$ -0.653187251212463
|-71.38%
"RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. "
