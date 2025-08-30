RIG TOKEN मूल्य (RIG)
RIG TOKEN (RIG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RIG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RIG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RIG में --, 24 घंटों में +0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
RIG TOKEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RIG की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.44K है.
आज के दिन के दौरान, RIG TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, RIG TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, RIG TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, RIG TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.03%
|30 दिन
|$ 0
|-9.05%
|60 दिन
|$ 0
|-37.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation.
RIG TOKEN (RIG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RIG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
