RIFT AI (RIFT) रियल-टाइम प्राइस $0.00717413 है. पिछले 24 घंटों में, RIFT ने $ 0.0070598 के कम और $ 0.00739549 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RIFT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02960724 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00606932 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RIFT में -0.30%, 24 घंटों में -2.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
RIFT AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RIFT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999997067.822772 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.17M है.
आज के दिन के दौरान, RIFT AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000162382448232469 था.
पिछले 30 दिनों में, RIFT AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006500802 था.
पिछले 60 दिनों में, RIFT AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002148250 था.
पिछले 90 दिनों में, RIFT AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001832849224070658 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000162382448232469
|-2.21%
|30 दिन
|$ -0.0006500802
|-9.06%
|60 दिन
|$ -0.0002148250
|-2.99%
|90 दिन
|$ -0.001832849224070658
|-20.34%
The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.
